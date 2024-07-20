Гасперини дал ответ на вопрос о своём будущем

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не планирует никуда уходить.

66-летний специалист привёл коллектив из Бергамо к триумфу в минувшем розыгрыше Лиги Европы, а также смог завоевать с командой путёвку в Лигу чемпионов. На рулевого претендовали статусные клубы, включая «Наполи», также был интерес из Английской премьер-лиги, о котором рассказывал сам итальянец, однако «Аталанте», похоже, удастся сохранить главного творца своих побед.

«Существует устная договорённость по новому контракту с «Аталантой», никаких проблем нет», – заявил в интервью Sky Sport Гасперини, высказываясь о своём будущем.