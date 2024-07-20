«Милан» близок к подписанию игрока сборной Сербии

Центральный защитник «Ред Булл Зальцбурга» Страхинья Павлович стал ближе к переходу в «Милан».

«Россонери» приготовили для серба контракт, рассчитанный до середины 2029 года, и агент футболиста вот-вот одобрит сделку, докладывает инсайдер Николо Скира. В скором времени «Милан» также сделает трансферное предложение «Ред Булл Зальцбургу». Ранее сообщалось, что австрийский гранд хочет заработать на продаже 23-летнего игрока около 25-30 млн евро.

До переезда в Австрию Страхинья Павлович выступал за «Монако». За два года в составе «красных быков» центрбек отметился шестью голами и шестью результативными передачами, проведя в общей сложности 71 матч.