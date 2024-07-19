Центральный защитник «Бетиса» Алекс Перес перебрался в «Интер» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.

Утверждается, что «Интер» арендовал 18-летнего игрока на один сезон с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что полноценный трансфер Переса обойдется «Интеру» в 500 тысяч евро.

Отметим, что на взрослом уровне Перес пока не выступал. Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость испанца в 25 тысяч евро.

В первом туре нового сезона чемпионата Италии «Интер» встретится на выезде с «Дженоа». Игра между командами пройдет 17 августа.