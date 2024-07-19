Делофеу: «Я просился в «Милан»

Испанский нападающий Херард Делофеу рассказал о том, как выступал за «Милан». Он провёл в нём полгода, но за это время успел получить огромное множество впечатлений.

- Я до сих пор вспоминаю свой первый день в «Милане». Я просил и требовал у президента «Эвертона» - «отпустите меня в «Милан!». В первый же вечер я отужинал с легендарным Адриано Галлиани. Я провёл в «Милане» шесть месяцев, но у меня ощущение, что я там провёл два года, - цитирует слова Делофеу pianetamilan.it.

Новый сезон итальянского чемпионата начнётся семнадцатого августа. В первом туре «Милану» предстоит сыграть с «Торино».