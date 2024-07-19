«Лацио» посредством официального сайта объявил о подписании полузащитника. Так, состав римской команды пополнил Гаэтано Кастровилли.

Римляне не раскрывают какие-либо подробности, но в прессе пишут о том, что Кастровилли подписал контракт на три сезона. В стан «орлов» хавбек перебрался в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Фиорентиной».

Гаэтано Кастровилли 27 лет. В своё время он провёл четыре матча за сборную Италии, в частности однажды вышел на поле на Евро-2020.

Напомним, что «Лацио» в прошлом сезоне занял седьмое место в Серии А и получил билет в Лигу Европы.