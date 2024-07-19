Фабрегас высказался после официального назначения в «Комо»

В пятницу «Комо» объявил о том, что Сеск Фабрегас теперь официально является главным тренером команды. 37-летний специалист, который ранее де-юре считался ассистентом рулевого, дал комментарий.

«Я очень рад начать новый сезон в качестве главного тренера. Благодарю группу владельцев за то, что они доверили мне эту должность. Я разделяю амбиции боссов и считаю, что это только начало пути, которым может пойти этот клуб. Впереди тяжёлый и важный сезон, но я и остальной тренерский штаб готовы. Мы верим в команду», - цитирует Фабрегаса пресс-служба клуба.

Напомним, что «Комо» впервые с сезона 2002/2003 будет выступать в элитном дивизионе – в Серии А.