«Комо» готовится к первому за долгие годы сезону в топ-дивизионе итальянского футбола. В пятницу клуб сделал важное объявление – Сеск Фабрегас теперь официально является главным тренером команды.

Де-факто Фабрегас был рулевым «Комо» и до этого, но де-юре молодой испанский специалист был ассистентом главного тренера.

В пресс-релизе «Комо» отмечает, что контракт Фабрегаса с клубом рассчитан на четыре сезона – до середины 2028 года.

Напомним, что в Серии А «Комо» в прошлый раз выступал в далёком сезоне 2002/2003. Теперь команда Сеска Фабрегаса будет стараться не ударить в грязь лицом на элитном уровне.