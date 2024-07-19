«Ювентус» договорился с экс-игроком «Барселоны»

«Ювентус» ведёт работу по усилению своего состава. Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрис Хокинс, туринский клуб уже договорился о пятилетнем контракте с защитником «Ниццы» Жаном-Клером Тодибо.

Отмечается, что 24-летний Тодибо является приоритетным кандидатом для «Ювентуса». При этом предложение «Ницце» по экс-игроку «Барселоны» «старая синьора» пока не делала. Для этого туринцам нужно продать кого-то из своих футболистов.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Жана-Клера Тодибо в 35 миллионов евро. По данным прессы, футболист также находится на радаре «Вест Хэма».