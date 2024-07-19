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Чемпионат Италии. Серия А

​Ибрагимович работает над возвращением Тонали в «Милан»

19 Июля 2024 • 16:22 Комментировать

Златан Ибрагимович активно работает над усилением «Милана», и большим шагом для него может стать возвращение Алессандро Тонали. Как уточняет итальянская пресса, в частности, pianetamilan.it, именно в этом направлении сейчас и работает Златан.

Проданный за баснословные 80 миллионов евро английскому «Ньюкаслу» Тонали очень быстро оказался в эпицентре скандала, в результате которого схлопотал дисквалификацию. Сейчас она подошла к завершению, и, не исключено, что Ибрагимовичу удастся убедить Тонали и руководство «Ньюкасла» в том, что в Италии игроку будет лучше.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата начнётся семнадцатого августа.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Сандро Тонали ещё теги
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