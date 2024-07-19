Защитник Марин Понграчич сменил клубную прописку. «Фиорентина» посредством своего официального сайта объявила о полноценном трансфере 26-летнего хорвата из «Лечче». Срок трудового соглашения Понрачича «фиалки» в пресс-релизе не раскрывают.

Как известно, Марин Понграчич является футболистом национальной сборной Хорватии. На летнем чемпионате Европы в Германии защитник отыграл по 90 минут в двух матчах – против Испании и против Италии. А вот против Албании Понграчич на поле не вышел.

Стоит отметить, что в конце прошлого года слухи связывали Понграчича с московским «Локомотивом».