«Реал» может бесплатно подписать игрока сборной Франции

Полузащитник Адриен Рабио обрёл статус свободного агента в первый день июля. Накануне в «Ювентусе» объявили о том, что новый контракт с 29-летним футболистом сборной Франции подписан не будет. То есть Рабио продолжит карьеру в каком-нибудь другом месте.

Как сообщает портал Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, Рабио может перейти в «Реал». В мадридском клубе полузащитник может воссоединиться с Карло Анчелотти. Ранее француз и итальянец пересекались в «ПСЖ».

Ещё один вариант для Рабио – «Милан». Правда, у «россонери» могут возникнуть проблемы в связи с высокой заработной платой футболиста.