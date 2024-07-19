Пономарёв: Миранчук поедет в Америку отдохнуть

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном переходе Алексея Миранчука из итальянской «Аталанты» и «Атланту Юнайтед», которая выступает в МЛС.

Эксперт считает, что ничего удивительного в этом нет, ведь россиянин пойдет за хорошими деньгами и заработает на всю оставшуюся жизнь.

«Он неплохой парень, но видно, что он нетрудоспособный, не может каждую игру выкладываться. А в Европе надо это делать, если хочешь играть. Надо преодолевать себя, это очень сложно. Так что Миранчук поедет в Америку отдохнуть», - приводит слова Пономарёва «Советский спорт».

Ранее агент Миранчука Вадим Шпинёв сообщил, что его клиент может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков МЛС.