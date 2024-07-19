Испанский нападающий Альваро Мората перебрался из «Атлетико» в «Милан». Об этом сообщает пресс-служба итальянского коллектива.

31-летний форвард подписал трудовой договор с «россонери» до 30 июня 2028 года.

Мората выступал за «Атлетико» с 2020 года. За это время он принял участие в 154 играх, в которых забил 58 мячей и записал на свой счет 14 результативных передач.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, покупка Мораты обошлась миланскому клубу в 13 миллионов евро.

Новый сезон чемпионата Италии стартует 17 августа. В этот день «Милан» примет на своем поле «Торино».