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Чемпионат Италии. Серия А

​Впервые за 43 года «Ювентус» сыграет без спонсора на футболке

19 Июля 2024 • 13:52 Комментировать

Туринский «Ювентус» представил свои футболки на следующий сезон, ввергнув фанатов в ступор - впервые за последние 43 года туринцы сыграют в футболках без спонсорского логотипа на груди. В последний раз такое был аж в 1981 году и стало следствием закончившихся отношений с компанией Jeep, бывшей главным спонсором клуба на протяжении последних двенадцати лет.

Теперь футболки выглядят романтично, навевая воспоминания о славных прошлых, некоммерческих временах - но бюджет клуба не досчитался примерно трёх десятков миллионов евро, такая вот проза.

Напомним, что итальянский чемпионат стартует 17 августа, в первом туре «Ювентус» сыграет с «Комо».


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус
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