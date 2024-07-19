Самедов высказался о возможном переходе Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед»

Бывший футболист московского «Локомотива» Александр Самедов высказался о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед».

Экс-игрок сборной России отметил, что Миранчук любит НБА и теперь будет смотреть на Трея Янга из «Атланты Хоукс».

«Кто-то скажет: «Это рановато, Лёша в праймовом возрасте». Он так решил, почему нет? Надо уважать его выбор», - приводит слова Самедова «Советский спорт».

Ранее СМИ сообщали, что Миранчук уже дал согласие на переезд в США. Сумма трансфера должна составить 15 миллионов евро. В ближайшее время должно быть объявлено о переходе.