​Сакки: «Нет, я никогда не критиковал Баджо за тот промах с пенальти»

Промах Роберто Баджо с пенальти в финале американского чемпионата мира 1994 года стал одним из хрестоматийных моментов чемпионатов мира. Это был первый финал ЧМ в истории, который решился после исполнения серии пенальти - затем это случалось в 2006 и 2022 годах. Арриго Сакки, тогдашний наставник итальянской сборной, заявил, что не держит на Роберто зла и никогда не критиковал его за ту неудачу.

- Я всегда буду благодарен игрокам, с которыми мы смогли выйти в финал. И второе место на чемпионате мира считаю огромным достижением. И один незабитый пенальти не может перечеркнуть всю работу. Да и почему один, ведь тогда не забили еще Барези с Массаро, - цитирует слова Сакки fcinter1908.it.