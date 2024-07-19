​Саморано: «В команде с Баджо, Вьери и Роналдо приходилось вкалывать»

Чилийский нападающий Иван Саморано рассказал о своих выступлениях за миланский «Интер» - цвета этого клуба он защищал с 1996 по 2000 год. По словам Саморано, в то время в клубе была очень сильная конкуренция, потому ему приходилось вкалывать все четыре года, не жалея себя:

- Когда в команде есть такие игроки, как Роберто Баджо, Кристиан Вьери и Роналдо, ты обязан вкалывать, чтобы попадать в основной состав, - цитирует слова Ивана Саморано fcinter1908.it.

До миланского «Интера» Саморано играл в основном в Испании - сперва в составе «Севильи», а в 1992-м перебрался в мадридский «Реал».