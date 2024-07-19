​Кьеллини: «Сейчас рано говорить о моём будущем»

Итальянский оборонец Джорджо Кьеллини покидает Соединённые Штаты Америки, однако решение по своему будущему игрок пока что не принял. По его словам, вскоре он вернётся в Турин и только тогда будет решать, что ему делать дальше.

- В сентябре я вернусь в Турин. Там мой дом, и решение вернуться связано с семейными обстоятельствами. Сейчас о будущем говорить ещё рано. Мне надо набраться энергии и сил, а потом уже решить, - цитирует слова Кьеллини испанское издание AS.

Напомним, что почти всю свою карьеру итальянский футболист провёл в туринском «Ювентусе». Он выступал за него с 2005 по 2022 год.