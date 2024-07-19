Дюмфрис продлит контракт с «Интером»

Фланговый защитник Дензел Дюмфрис подпишет новый трудовой договор с миланским «Интером», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Согласно данным журналиста, 28-летний футболист заключит соглашение до середины 2028 года. Его заработная плата составит четыре миллиона евро в год. Действующий контракт рассчитан до лета 2025-го.

В прошлом сезоне Дюмфрис поучаствовал в 36 поединках за «нерадзурри», в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Вместе с миланским клубом нидерландец стал чемпионом итальянской Серии А.