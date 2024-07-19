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«Милан» связался с бывшей трансферной целью «Интера» и «Ювентуса»

19 Июля 2024 • 06:26 Комментировать
Милан
...
Торино
17.08 21:45

Полузащитник «Удинезе» Лазар Самарджич может перебраться в «Милан».

Прошлым летом игрок в последний момент отказался от перехода в «Интер», а позднее фаворитом в борьбе за него считался «Ювентус». По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, теперь на серба претендует «Милан». Представители «россонери» связались с отцом и агентом 22-летнего хавбека для обсуждения условия возможного сотрудничества.

Стоимость Лазара Самарджича, по версии Transfermarkt, составляет 20 млн евро. Футболист принял участие в двух матчах сборной Сербии на Евро-2024. В минувшем розыгрыше Серии А он отметился шестью голами и двумя результативными передачами в 34 поединках за «Удинезе».

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