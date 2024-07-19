Бывший итальянский тренер рассказал, где мечтает работать Аллегри

Бывший футболист и тренер Джованни Галеоне высказался о будущем Массимилиано Аллегри.

56-летний специалист остался без работы после ухода из «Ювентуса». Слухи связывали наставника с назначением в другие клубы Серии А, а также с работой в Английской премьер-лиге, однако, по словам Галеоне, у Аллегри другие планы.

«Аллегри не мечтает о Саудовской Аравии или Англии. Он много заработал за свою карьеру, поэтому его выбор не будет зависеть от денег. Массимилиано мечтает возглавить сборную Италии. Возможно, однажды он это осуществит, но сейчас нужно довериться Лучано Спаллетти, ведь он отличный тренер. На Евро он сделал всё возможное, и под руководством кого-то другого команда могла бы не выйти из группы», – цитирует Football Italia Галеоне, в прошлом тренировавшего Аллегри.