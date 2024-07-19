«Милан» предложил 12 млн евро за полузащитника сборной Франции

«Милан» и «Монако» продолжают вести переговоры по хавбеку Юссуфу Фофана.

«Россонери» называются главными претендентами на футболиста сборной Франции, но по-прежнему не могут согласовать стоимость сделки с монегасками. По обновлённым данным журналиста Джанлуки ди Марцио, «Милан» сделал предложение на сумму в 12 млн евро без учёта бонусов – «Монако» требует за полузащитника 18 млн.

Контракт Юссуфа Фофана с французским клубом истекает через год. В прошедшем сезоне игрок принял участие в 35 матчах «Монако», отметившись четырьмя голами и четырьмя ассистами, также на его счету три выхода на поле на Евро-2024.