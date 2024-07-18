«Ювентус» отклонил предложение «Ромы» по нападающему

Нападающий «Ювентуса» Матиас Соуле пока не переходит в «Рому».

21-летний игрок – одна из главных трансферных целей рулевого римлян Даниэле де Росси. Сам аргентинец хотел бы перебраться в «Рому» и уже дал своё согласие «волкам», однако «Ювентус» не одобрил сделку. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, руководство «старой синьоры» отклонило первое предложение по Соуле. Туринцы считают, что английский «Лестер» – другой претендент на форварда – сможет предложить более выгодные условия.

Если верить слухам, появившимся в СМИ несколькими днями ранее, «Рома» была готова заплатить за Матиаса Соуле около 20 млн евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 млн евро.