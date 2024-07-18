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«Ювентус» усилился защитником «Вероны» официально

18 Июля 2024 • 21:19 Комментировать

Защитник «Вероны» Хуан Кабаль стал игроком туринского «Ювентуса». О пополнении состава сообщает пресс-служба «бьянконери».

Кабалю 23 года, стороны подписали долгосрочный контракт на пять ближайших лет. Оценка сделки согласно порталу Transfermarkt – 12,8 млн евро. Оценивает стоимость самого игрока портал в 3,5 млн.

Новичок «Юве» является воспитанником колумбийского «Атлетико Насьональ». В Европу он перебрался в 2022 году и пока после переезда за океан нигде, кроме «Вероны» не играл.

Ранее «Ювентус» попрощался с покинувшим клуб Адриеном Рабио, француз провёл в Турине пять последних лет карьеры.

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