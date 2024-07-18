​Саморано: «Я реально хотел поиграть в Италии»

Чилийский нападающий Иван Саморано рассказал о том, как он оказался в миланском «Интере», несмотря на то, что перед этим долго играл в Испании, футбол в которой сильно отличается от итальянского. В то время итальянский чемпионат считался самым престижным в мире, а итальянские клубы обычно играли в финале Лиги чемпионов:

- Любой нападающий хочет попробовать себя в таком чемпионате, как итальянский. Я сказал своему агенту - «хочу играть в Италии». Было много возможных команд, но я решил выбрать «Интер» - сразу, как появилось предложение и от них, - цитирует слова Саморано fcinter1908.it.