​Кьеллини: «Лос-Анджелес стал моим вторым домом»

Итальянский оборонец Джорджо Кьеллини распрощался с «Лос-Анджелесом», по слухам, он вернётся на родину в Италию. Между тем итальянец заверил журналистов, что несмотря на недолгий срок проживания в Соединённых Штатах Америки, Лос-Анджелес успел стать для него вторым домом:

- Нелегко подобрать должные слова, чтобы описать сейчас свои эмоции. Я хочу поблагодарить всё сообщество, весь клуб. Я наслаждался каждым моментом пребывания в нём и старался максимально интегрироваться во все клубные процессы. Я не прощаюсь, это лишь временное расставание. Лос-Анджелес стал для меня вторым домом, - написал в социальных сетях Кьеллини.