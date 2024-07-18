Французский хавбек Адриен Рабио покинул туринский «Ювентус», ранее об этом сообщили в руководстве клуба в официальном формате. Пресс-служба «бьянконери» выпустила новый пост, посвящённый Адриену, который провёл в Турине несколько лет карьеры.

«Помимо трофеев, выигранных вместе, его будут помнить, как игрока, который всегда отдавал всего себя на поле за футболку клуба, и того, кто вёл себя с неоспоримой харизмой. На поле Адриен был жизненно важным игроком для «Ювентуса», особенно без мяча. Его скорость работы не подлежала сомнению, и он значительно улучшил свою атакующую игру в последние сезоны», - пишет пресс-служба «Ювентуса».

Напомним, что частью команды Адриен стал в 2019 году.

«В прошлом сезоне он достиг 200 сыгранных матчей в нашей футболке, став пятым французом в нашей истории, сделавшим это. В общей сложности Адриен сыграл за нас 212 поединков», - добавили в «Юве».

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