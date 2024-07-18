​Томори: «Мората отличается от Жиру»

Английский защитник итальянского «Милана» Фикайо Томори полон надежд в связи с приходом в клуб испанского форварда Альваро Мораты. Ранее Томори дал понять, что в новом сезоне надеется на чемпионский титул, также он решил высказаться по поводу Мораты, с которым уже играл в одной к4оманде в прошлом:

- Мы играли вместе в «Челси». Знаю его игровые качества. Он силён и быстр, он хорошо забивает. Это то, что нам сейчас нужно. Мы все сейчас воодушевлены, - цитирует слова Томори pianetamilan.it.

Новый сезон итальянского чемпионата начнётся 17 августа, в первом туре «Милан» сыграет с «Торино».