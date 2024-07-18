В «Ювентусе» сделали объявление по Рабио

Адриен Рабио обрёл статус свободного агента, когда в последний день июня истёк срок его трудового соглашения с «Ювентусом». В прессе писали о том, что француз ещё может остаться в туринском клубе. На днях появлялась информация об улучшении предложения для Рабио. Впрочем, судя по всему, стороны договориться не смогли. Кристиано Джунтоли, который в «Ювентусе» занимает пост спортивного директора, объявил об уходе игрока.

«Я хочу поблагодарить Адриена Рабио и пожелать ему всего наилучшего в будущем», - слова Джунтоли приводит пресс-служба «Ювентуса».

Адриену Рабио 29 лет. Не исключено, что француз окажется в Английской премьер-лиге.