Шведский вингер Максимилиан Ибрагимович, который приходится сыном Златану Ибрагимовичу, подписал трудовой договор с «Миланом». Об этом сообщает пресс-служба «россонери».

Для 17-летнего футболиста данный профессиональный контракт стал первым в карьере. Отмечается, что Ибрагимович будет выступать за молодежную команду «Милана», которая участвует в итальянской Серии С.

Напомним. Златан Ибрагимович играл за «Милан» с 2010 по 2012 год и с 2020 по 2023 год.

В первом туре нового сезона чемпионата Италии «Милан» встретится дома с «Торино». Игра пройдет 17 августа, начало поединка запланировано на 21:45 по мск.