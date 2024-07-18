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Чемпионат Италии. Серия А

Сын Ибрагимовича заключил контракт с «Миланом» официально

18 Июля 2024 • 14:45 Комментировать
Милан
...
Торино
17.08 21:45

Шведский вингер Максимилиан Ибрагимович, который приходится сыном Златану Ибрагимовичу, подписал трудовой договор с «Миланом». Об этом сообщает пресс-служба «россонери».

Для 17-летнего футболиста данный профессиональный контракт стал первым в карьере. Отмечается, что Ибрагимович будет выступать за молодежную команду «Милана», которая участвует в итальянской Серии С.

Напомним. Златан Ибрагимович играл за «Милан» с 2010 по 2012 год и с 2020 по 2023 год.

В первом туре нового сезона чемпионата Италии «Милан» встретится дома с «Торино». Игра пройдет 17 августа, начало поединка запланировано на 21:45 по мск.

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Милан Златан Ибрагимович Максимилиан Ибрагимович ещё теги

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МИЛАН ТОРИНО
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