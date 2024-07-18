Агент раскрыл позицию президента «Аталанты» по Миранчуку

Агент Вадим Шпинёв, который работает с полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком, высказался о позиции президента клуба из Бергамо Луки Перкасси по будущему россиянина. Как известно, интерес к 28-летнему Миранчуку проявляет клуб «Атланта Юнайтед», представляющий МЛС.

«Президент итальянского клуба Лука Перкасси заинтересован в том, чтобы Лёша перешёл в «Атланту», потому что клуб решил чуть сменить вектор развития – покупать и наигрывать молодых игроков, чтобы потом их продавать», - цитирует Шпинёва «Чемпионат».

По словам Шпинёва, Перкасси сказал о желании заключить эту сделку, потому что в Италии повторить предложение по Миранчуку из МЛС не смогут.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает Алексея Миранчука в 10 миллионов евро.

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