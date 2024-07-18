«Ювентус» думает об усилении линии атаки, учитывая возможный уход Федерико Кьезы в другой клуб. Как сообщает портал TodoFichajes, туринский клуб хочет купить нападающего Микеля Оярсабаля из «Реал Сосьедада». Отмечается, что 27-летний футболист очень нравится спортивному директору «старой синьоры» Кристиано Джунтоли.

«Реал Сосьедад» может продать своего капитана только за сумму, близкую к опции выкупа (75 миллионов евро). При этом сам Оярсабаль уходить из родного клуба не хочет, поэтому провернуть трансфер «Ювентусу» будет сложно.

Напомним, что Микель Оярсабаль стал автором победного гола в финале Евро-2024, где Испания обыграла Англию (2:1).