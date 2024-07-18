Миранчук может встать в один ряд с Месси в МЛС

В летнее трансферное окно Алексей Миранчук может сменить итальянскую «Аталанту» на «Атланту» из МЛС. По словам агента Вадима Шпинёва, работающего с 28-летним полузащитником, Миранчук может войти в топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов лиги МЛС.

«МЛС – лига, которая сейчас сильно развивается. Инвестиции туда будут продолжать вкачиваться. Помимо всего прочего, Алексею предложены такие личные условия, что он войдёт в пятёрку самых высокооплачиваемых игроков МЛС», - цитирует Шпинёва «Чемпионат».

Как известно, самым высокооплачиваемым футболистом МЛС является звёздный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Алексея Миранчука в 10 миллионов евро.