Тренер «Комо» Фабрегас высказался о подписании 41-летнего Рейны

41-летний вратарь Пепе Рейна подписал однолетний контракт с «Комо». О переходе опытного вратаря в свои ряды итальянский клуб официально объявил в четверг. Комментарий по поводу трансфера Рейны дал тренер «Комо» - Сеск Фабрегас.

«Мы очень рады приветствовать Пепе в клубе. Он является вратарём с большим международным опытом и очень конкурентным менталитетом. По этим причинам я уверен, что его вклад поможет команде расти и прогрессировать», - слова Фабрегаса приводятся на сайте «Комо».

В сезоне 2024/2025 «Комо» впервые за долгие годы будет выступать в элите итальянского футбола – в Серии А.