41-летний Рейна прокомментировал переход в «Комо»

В четверг было официально объявлено о переходе 41-летнего голкипера Пепе Рейны в «Комо», который в новом сезоне выступит в Серии А. Опытный испанский футболист дал комментарий после закрытия трансфера.

«Я присоединяюсь к прекрасному проекту, в семью, которая продолжает расти и каждый год пытается поднять планку. Я возвращаюсь в лигу, которую хорошо знаю и которая очень конкурентоспособна. Со своей стороны я хочу внести вклад в развитие этого клуба», - слова Рейны приводятся на сайте «Комо».

Добавим, что «Комо» выступит в топ-дивизионе итальянского футбола впервые с сезона 2002/2003.