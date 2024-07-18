Опытный голкипер Пепе Рейна пока не думает о футбольной пенсии. В четверг было объявлено о переходе 41-летнего футболиста в «Комо». Рейна подписал с новичком Серии А контракт на один сезон – до середины 2025 года.

Пепе Рейна известен в футбольном мире по выступлениям за многие команды, в частности за «Ливерпуль», «Вильярреал» и «Наполи». Рейна имеет за плечами 36 матчей за национальную сборную Испании.

Как известно, весной «Комо» завоевал путёвку в топ-дивизион. В Серии А команда в последний раз выступала в сезоне 2002/2003. Теперь «Комо» будет стараться хорошо проявить себя в элите итальянского футбола.