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Чемпионат Италии. Серия А

41-летний Пепе Рейна перешёл в клуб Серии А официально

18 Июля 2024 • 13:29 Комментировать

Опытный голкипер Пепе Рейна пока не думает о футбольной пенсии. В четверг было объявлено о переходе 41-летнего футболиста  в «Комо». Рейна подписал с новичком Серии А контракт на один сезон – до середины 2025 года.

Пепе Рейна известен в футбольном мире по выступлениям за многие команды, в частности за «Ливерпуль», «Вильярреал» и «Наполи». Рейна имеет за плечами 36 матчей за национальную сборную Испании.

Как известно, весной «Комо» завоевал путёвку в топ-дивизион. В Серии А команда в последний раз выступала в сезоне 2002/2003. Теперь «Комо» будет стараться хорошо проявить себя в элите итальянского футбола.

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