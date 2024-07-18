​Томори: «Хотим Скудетто»

Английский защитник Фикайо Томори рассказал о целях на предстоящий сезон. По словам Томори, для «Милана» есть лишь одна цель - это победа в чемпионате. В последний раз клуб побеждал в итальянской Серии А в 2022 году, это был 19-ый Скудетто в истории «Милана».

- Тифози хотят Скудетто? И мы тоже его хотим. Будем сражаться, - заявил Фикайо Томори при открытии нового клубного магазина «Милана».

Напомним, что прошлый сезон итальянского чемпионата «Милан» закончил на второй позиции. Новый сезон Серии А начнётся семнадцатого августа, в первом туре «россонери» предстоит сыграть с «Торино».