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Чемпионат Италии. Серия А

​Томори: «Хотим Скудетто»

18 Июля 2024 • 12:17 Комментировать

Английский защитник Фикайо Томори рассказал о целях на предстоящий сезон. По словам Томори, для «Милана» есть лишь одна цель - это победа в чемпионате. В последний раз клуб побеждал в итальянской Серии А в 2022 году, это был 19-ый Скудетто в истории «Милана».

- Тифози хотят Скудетто? И мы тоже его хотим. Будем сражаться, - заявил Фикайо Томори при открытии нового клубного магазина «Милана».

Напомним, что прошлый сезон итальянского чемпионата «Милан» закончил на второй позиции. Новый сезон Серии А начнётся семнадцатого августа, в первом туре «россонери» предстоит сыграть с «Торино».


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фикайо Томори
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