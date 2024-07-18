Мората ещё не определился с игровым номером в «Милане»

Испанский нападающий Альваро Мората стал игроком «Милана», однако он пока что не может определиться со своим игровым номером. Наиболее вероятно, что он возьмет девятый номер, под которым играл на такой же позиции Оливье Жиру, но пока что Мората не готов чётко ответить на вопрос, сообщает pianetamilan.it.

- Пока ещё не знаю, посмотрим, - заявил он журналистам во время пресс-конференции.

Напомним, что прошлый сезон итальянского чемпионата «Милан» закончил на второй позиции. Новый сезон Серии А начнётся восемнадцатого августа, в первом туре «россонери» предстоит сыграть с «Торино».