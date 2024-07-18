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Чемпионат Италии. Серия А

Мората ещё не определился с игровым номером в «Милане»

18 Июля 2024 • 12:08 Комментировать

Испанский нападающий Альваро Мората стал игроком «Милана», однако он пока что не может определиться со своим игровым номером. Наиболее вероятно, что он возьмет девятый номер, под которым играл на такой же позиции Оливье Жиру, но пока что Мората не готов чётко ответить на вопрос, сообщает pianetamilan.it.

- Пока ещё не знаю, посмотрим, - заявил он журналистам во время пресс-конференции.

Напомним, что прошлый сезон итальянского чемпионата «Милан» закончил на второй позиции. Новый сезон Серии А начнётся восемнадцатого августа, в первом туре «россонери» предстоит сыграть с «Торино».


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Альваро Мората
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