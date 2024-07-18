Клуб Роналду не смог подписать топ-вратаря

Польский голкипер Войцех Щесны, правами на которого владеет туринский «Ювентус», не перейдет в саудовский «Аль-Наср». Об этом рапортует The Athletic.

Согласно данным журналистов, трансфер 34-летнего вратаря сорвался. Стороны не смогли договориться. Напомним, что за «Аль-Наср» выступает бывший нападающий «старой синьоры» и мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

В прошлом сезоне Щесны сыграл 35 матчей, в которых пропустил 30 голов. В 15 встречах Войцех сохранил ворота в неприкосновенности. Срок трудового договора между вратарем и «старой синьорой» рассчитан до середины 2025 года.