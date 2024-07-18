«ПСЖ» близок к подписанию Осимхена и Невеша

«ПСЖ» близок к подписанию двух новичков в текущее трансферное окно. Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, ряды французского топ-клуба пополнят центрфорвард «Наполи» Виктор Осимхен и полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш.

По данным журналиста, оба игрока дали согласие на переход в парижский гранд. «Наполи» готов расстаться с Осимхеном за 130 миллионов евро, а «Бенфика» оценивает Невеша приблизительно в 120 миллионов, которые прописаны в качестве клаузулы.

«ПСЖ» в прошлом сезоне стал чемпионом Франции, а в Лиге чемпионов дошел до полуфинала, где неожиданно уступил дортмундской «Боруссии».