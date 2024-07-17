«Ювентус» подпишет защитника «Вероны»

Защитник «Вероны» Хуан Кабаль сменит клубную прописку.

Как передаёт L’Equipe, новым клубом 23-летнего колумбийского футболиста станет «Ювентус». Сообщается, что сумма трансфера составит 12 миллионов евро. Сделка будет оформлена в ближайшее время, после чего туринский клуб объявит о подписании игрока официально.

В прошлом сезоне Кабаль принял участие в 22 матчах за «Верону», но не отметился голевыми действиями.

Ранее об интересе к защитнику сообщалось со стороны «Интера». Transfermarkt оценивает стоимость колумбийца в три с половиной миллиона евро.