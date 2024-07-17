Гуренко отреагировал на скорый переход Миранчука в клуб МЛС

Сергей Гуренко, в прошлом футболист «Локомотива», высказался об интересе к Алексею Миранчуку со стороны «Атланты Юнайтед».

Ранее в прессе была информация, что клуб МЛС близок к заключению сделки с «Аталантой» о выкупе прав на российского игрока.

- Думаю, интерес со стороны отдельных коллективов Серии А к россиянину действительно имелся, но в «Атланте» предложили лучшие условия. Повторюсь, иногда футболист просто намерен что‑то поменять в своей жизни и принимает необычные вызовы, - передаёт слова экс-игрока «железнодорожников» RT.

Миранчук принадлежит клубу из Бергамо с 2020 года. В прошлом сезоне 28-летний россиянин 42 раза появлялся на поле в футболке «Аталанты» и четыре раза поразил ворота соперников, также он 10 раз ассистировал партнёрам.