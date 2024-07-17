«Наполи» хочет подписать экс-игрока «Ювентуса»

Французский полузащитник Адриен Рабио может продолжить карьеру в «Наполи».

Как пишет TuttoMercatoWeb, неаполитанцы начали переговоры с 29-летним футболистом, у которого в конце июня истёк срок трудового соглашения с «Ювентусом». Отмечается, что Рабио пока не ответил на это предложение.

Ранее была информация, что «Ювентус» сделал французу новое предложение о продлении контракта с зарплатой 7,5 млн евро, однако Рабио также обдумывает различные варианты трудоустройства.

Всего за «Ювентус» Адриен Рабио провёл 212 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 15 голевых передач на партнёров.