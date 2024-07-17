Колосков – о трансфере Миранчука: «Фигура-то не выдающаяся, чтобы это было мировой сенсацией»

Вячеслав Колосков высказался о возможном переходе Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед».

Ранее была информация, что клуб МЛС заплатит «Аталанте» за российского футболиста более 10 миллионов евро , а сам Миранчук будет зарабатывать полтора миллиона евро.

- Фигура-то не выдающаяся, чтобы это было мировой сенсацией. Ну и что Миранчук? Звезда какая-то европейского футбола, тем более мирового футбола? Ну наша российская, - передаёт слова почётного президента РФС Vprognoze.ru.

При этом Колосков отметил, что не видит ничего плохого в том, если Миранчук решит уехать играть в США.

Экс-игрок «Локомотива» в прошлом сезоне Серии А провел 27 поединков, трижды поразил ворота соперников и сделал пять ассистов на партнёров.