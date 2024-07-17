Мората высказался о переходе в «Милан»

В ближайшее время «Милан» объявит о переходе в свои ряды нападающего Альваро Мораты. Новоиспечённый чемпион Европы уже прошёл медицинское обследование для гранда итальянской Серии А. 31-летний Мората даже дал короткий комментарий о своём трансфере.

«Я знаю, что меня ждут лучшие годы в карьере, и я хочу перейти в этот великий клуб. В Италии всегда относились ко мне с невероятным уважением, поэтому я с нетерпением жду отпуска в Италии, тренировок с командой и возвращения в Серию А», - сказал Мората итальянскому каналу Sky.

Как известно, в своё время Альваро Мората выступал в Италии за «Ювентус».