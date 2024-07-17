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Чемпионат Италии. Серия А

Мората высказался о переходе в «Милан»

17 Июля 2024 • 16:53 Комментировать

В ближайшее время «Милан» объявит о переходе в свои ряды нападающего Альваро Мораты. Новоиспечённый чемпион Европы уже прошёл медицинское обследование для гранда итальянской Серии А. 31-летний Мората даже дал короткий комментарий о своём трансфере.

«Я знаю, что меня ждут лучшие годы в карьере, и я хочу перейти в этот великий клуб. В Италии всегда относились ко мне с невероятным уважением, поэтому я с нетерпением жду отпуска в Италии, тренировок с командой и возвращения в Серию А», - сказал Мората итальянскому каналу Sky.

Как известно, в своё время Альваро Мората выступал в Италии за «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Альваро Мората
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