Мората прошёл обследование для «Милана»

Нападающий Альваро Мората всё ближе к переходу из мадридского «Атлетико» в «Милан». В среду 31-летний испанец прошёл медицинское обследование для итальянского клуба, о чём сообщает El Partidazo de COPE. В скором времени Мората подпишет контракт с «россонери».

Альваро Мората является новоиспечённым чемпионом Европы. В конце прошлой недели в финале Евро-2024 сборная Испании обыграла Англию со счётом 2:1. Мората является капитаном «красной фурии».

По данным СМИ, за переход Мораты «Милан» заплатит 13 миллионов евро.

Стоит сказать, что в своё время Альваро Мората уже выступал в чемпионате Италии за «Ювентус».