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Чемпионат Италии. Серия А

Мората подписал контракт с «Миланом»

17 Июля 2024 • 15:19 Комментировать

Нападающий Альваро Мората возвращается в чемпионат Италии. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 31-летний испанец уже подписал контракт с «Миланом». Трудовое соглашение рассчитано до конца июня 2028 года. В нём прописана возможность продления ещё на один сезон.

В «Милан» Мората переходит из «Атлетико». В своё время в Серии А Альваро выступал за другой большой клуб – за «Ювентус».

Ранее в прессе писали о том, что «Милан» реализует опцию выкупа в контракте Мораты, заплатив 13 миллионов евро.

Добавим, что несколько дней назад Альваро Мората стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.

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