Смородская: «Миранчук может добиться успеха в Америке»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможном трансфере российского полузащитника Алексея Миранчука в МЛС. Интерес к футболисту проявляет «Атланта Юнайтед».
«Я не думаю, что это очень полезное для него решение, но видно выбора другого не было. Думаю, в Америке он сможет добиться успеха. Там меньше конкуренции», - передает слова Смородской «Спорт-Экспресс».
В настоящий момент Алексей является игроком итальянской «Аталанты». В прошлом сезоне чемпионата Италии полузащитник провел 27 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
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