«ПСЖ» продвинулся в переговорах по футболисту «Наполи»

Переход нигерийского нападающего «Наполи» Виктора Осимхена в «ПСЖ» становится всё более вероятным.

Как пишет на своих страницах журналист и инсайдер Фабрицио Романо, французский клуб продвинулся в переговорах по трансферу футболиста. Отмечается, что интерес «ПСЖ» стал более конкретным, а сам форвард также заинтересован в переходе во французский гранд.

Ранее была информация, что итальянский клуб готов продать своего нападающего, если за него будут готовы заплатить 130 миллионов евро.

Трудовой договор Осимхена с «Наполи» действует до 2026 года. В прошлом сезоне он в 32 матчах выходил на поле в составе «Наполи» и 17 раз поразил ворота соперников.