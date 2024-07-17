Два гранда Серии А поспорят за звезду «Дженоа» Гудмундссона

«Интер» и «Ювентус» заинтересованы в подписании нападающего «Дженоа» Альберта Гудмундссона.

Исландец стал пятым бомбардиром минувшего розыгрыша Серии А – на его счету 14 забитых мячей в 35 матчах. Разговоры о возможном уходе 27-летнего игрока на повышение ведутся уже давно, и на сегодняшний день главными претендентами на него считаются «Интер» и «Ювентус», сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио. Оба клуба могут начать переговоры, когда расстанутся с кем-то из своих нынешних атакующих футболистов.

Как отмечает источник, Альберт Гудмундссон может быть арендован у «Дженоа» за 8-10 млн евро с обязательством последующего выкупа за 15 млн.